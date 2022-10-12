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الأربعاء، 12-10-2022 12:27 م

نائب مصري: العلاقات الأردنية المصرية تعبر عن الانتماء القومي للشعبين الشقيقين

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الوكيل الإخباري - وصف عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري الدكتور حسام المندوه الحسيني، العلاقات المصرية الأردنية بأنها ذات تاريخ طويل لا تحكمها المصالح المشتركة، وإنما هي علاقة بالأساس تعبر عن هذا الانتماء القومي لكلا الشعبين العربيين الشقيقين.

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وأضاف الحسيني على هامش مشاركته بفعاليات المنتدى الإقليمي في عمان حول المساواة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط"، أن المساواة بين الرجل والمرأة شهد طفرة كبيرة في الجزء التشريعي في البرلمانات العربية، وفي مصر على وجه الخصوص هناك تمكين حقيقي للمرأة بقوة الدستور والقانون.


وبين أن مشكلة الوعي تعد المعركة الحقيقية من كل مسؤول تجاه كل مواطن، مشيرا إلى أن الوعي يتحقق من خلال التعليم والثقافة، فلا يوجد وعي بدون تعليم وتعلم حقيقي يترك أثرا إيجابيا في وجدان المتعلم، وبالتالي يترك أثرا داخل الطفل وهو في مرحلة الدراسة الأولى.


وأشار الحسيني إلى أن القوى الناعمة تلعب دورا كبيرا في تشكيل الوعي، خاصة أن معظم مشاكل المجتمع يمكن حلها بالقوى الناعمة.


وقال "القوى الناعمة هي الحل السحري والسريع لأي مشكلة مجتمعية، ووزارة الثقافة في أي دولة عليها الدور الأكبر في الوصول إلى وجدان الشعوب".


 




 

 


 

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