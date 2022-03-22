الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

راصد: الانتخابات الحالية هي الأعلى مشاركة عددياً خلال 20 عاماً

الجبيهة وصويلح: إجراءات تنظيمية تسهل عمليات الاقتراع على الناخبين

الكلالدة حول الانتخابات : النسب المئوية خادعة

الوطني لحقوق الإنسان: تحويل رئيس لجنة اقتراع للتحقيق.. والأمن يفتِّش ناخبين بعد بلاغ بوجود "مسلحين"

تعرف على مناطق تساقط وتراكم الثلوج خلال مُنخفض الأربعاء

عجلون الأعلى بنسبة التصويت وعمّان الأقل.. بالأرقام تعرّف على نسبة المشاركة بالانتخابات في محافظات المملكة

السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تشغيل المتسلل إلى السعودية

الكلالدة : يتوقع استمرار عملية الفرز عدة ساعات

ناخبون في مرج الحمام وناعور: الإجراءات الانتخابية ميسرة

فئة الشباب الأكثر مشاركة بالاقتراع في خريبة السوق وجاوا واليادودة

الثلاثاء، 22-03-2022 07:41 م

ناخبون في مرج الحمام وناعور: الإجراءات الانتخابية ميسرة

32022228360749656560


 الوكيل الاخباري  - عبّر ناخبون في منطقة مرج الحمام وناعور وأم البساتين عن ارتياحهم للعملية الانتخابية والإجراءات التي اتخذتها لجان الانتخاب، لمجلس أمانة عمان الكبرى ومجالس المحافظات "اللامركزية" والبلديات لاختيار ممثليهم.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه الإجراءات الميسرة ستعمل على زيادة نسبة مشاركة المواطنين في اختيار مجالس قادرة على تلبية حاجات الوطن والمواطنين.

وأكدت السبعينية أم محمد المناصير أن عملية الانتخاب كانت ميسرة للغاية ولم تستغرق إلا دقائق معدودة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a5fc00c2-71b7-47bc-9e3f-73cfa0b1d264

راصد: الانتخابات الحالية هي الأعلى مشاركة عددياً خلال 20 عاماً

1647974546633

الجبيهة وصويلح: إجراءات تنظيمية تسهل عمليات الاقتراع على الناخبين

1220213215134525714346

الكلالدة حول الانتخابات : النسب المئوية خادعة

7db5b493-77cb-46d3-b1b7-e00ead65f74e

الوطني لحقوق الإنسان: تحويل رئيس لجنة اقتراع للتحقيق.. والأمن يفتِّش ناخبين بعد بلاغ بوجود "مسلحين"

e7f3d277-881d-46f2-8087-699108b2b243

عجلون الأعلى بنسبة التصويت وعمّان الأقل.. بالأرقام تعرّف على نسبة المشاركة بالانتخابات في محافظات المملكة

320222213335355593800

الكلالدة : يتوقع استمرار عملية الفرز عدة ساعات

أخبار متعلقة
مدارس خاص

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية

maxresdefault

القبض على شخص حطم زجاج مركبات في ابو نصير

A general Scene from Kuwait - (Archives)

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

0L5A0032 - Copy

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

غبار

عاصفة رملية قوية على الطريق الصحراوي - فيديو

1220218163058115762186

إغلاق طرق بسبب الغبار الكثيف - أسماء