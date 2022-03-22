ناخبون في مرج الحمام وناعور: الإجراءات الانتخابية ميسرة

الوكيل الاخباري - عبّر ناخبون في منطقة مرج الحمام وناعور وأم البساتين عن ارتياحهم للعملية الانتخابية والإجراءات التي اتخذتها لجان الانتخاب، لمجلس أمانة عمان الكبرى ومجالس المحافظات "اللامركزية" والبلديات لاختيار ممثليهم.



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه الإجراءات الميسرة ستعمل على زيادة نسبة مشاركة المواطنين في اختيار مجالس قادرة على تلبية حاجات الوطن والمواطنين.



وأكدت السبعينية أم محمد المناصير أن عملية الانتخاب كانت ميسرة للغاية ولم تستغرق إلا دقائق معدودة.

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