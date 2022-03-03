إغلاق طرق بسبب الغبار الكثيف - أسماء

الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إنه تم إغلاق طريق الزميلة باتجاه الجنوب وطريق القطرانة باتجاه عمان بسبب الغبار الكثيف.

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وأضافت في تحذير صدر عنها اليوم الخميس، أن منطقة الأبيض في محافظة الكرك وكذلك محافظة الطفيلة تشهدان غبارا كثيف.

من جهتها أغلقت إدارة الدوريات الخارجية حركة السير بالاتجاهين على الطريق الصحراوي في منطقة خان الزبيب باتجاه سواقة، وذلك بسبب الغبار.



وقالت الإدارة إنه سيكون هناك قطع متكرر للسير على الطرق الخارجية كافة حسب مستجدات الحالة الجوية، مؤكدة أنه سيتم فتح الطريق في حال سمحت الظروف الجوية بذلك.



