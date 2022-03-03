بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

الوكيل الإخباري - هطلت أمطار آذار الخير ظهر الخميس على العاصمة عمان خلال تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا.

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ورصدت عدسة "الوكيل الإخباري" إنهمار الأمطار وحبات البرد على العاصمة عمان.



ووفقا لدائرة الارصاد الجوية تكون الهطولات غزيرة أحياناً وقد يصحبها الرعد، كما يحتمل ان تمتد الهطولات الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 80كم/س، تثير الغبار في العديد من المناطق، وتشكل العواصف الغبارية في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً.



