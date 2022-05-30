نادي سيدات سلاح الجو يوزع طرودا خيرية في الطفيلة



الوكيل الاخباري - وزع نادي سيدات سلاح الجو الملكي الأردني ، بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات الطفيلة اليوم الاثنين، معونات عينية شملت أسر الأيتام والعائلات المعوزة في محافظة الطفيلة، ضمن مبادرة " ايد بايد " التي ينفذها النادي في مختلف مناطق المملكة.



ولفت رئيس لجنة الزكاة محمد البدارين إلى أن اللجنة تعمل في مناطق القصبة والعاروض وعيمة، وتشمل خدماتها نحو 15 الف حالة معوزة تتقاضى معونات بشكل طارىء أو دوري أو شهري، بالإضافة إلى مناطق جرف الدراويش والأغوار الجنوبية ضمن مسؤوليتها الإنسانية والخيرية.

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