السبت 05-03-2022
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نتائج انتخابات شعبة الهندسة الكهربائية - أسماء

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الجمعة، 04-03-2022 11:38 م

نتائج انتخابات شعبة الهندسة الكهربائية - أسماء

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة إدارة الانتخاب، الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين المهندس علي ناصر، إن النقابة أنهت اليوم الجمعة 4-3-2022 اجراء انتخابات شعبة الهندسة الكهربائية.

حيث أعلن ممثل مجلس نقابة المهندسين الأردنيين المهندس صخر كلوب النتائج على النحو التالي:
 
فاز بمقاعد مجلس شعبة الهندسة الكهربائية كل من:
1         م. عمر عربيات
2         م. مروان هويمل خريسات
3         م. علي الخوالدة
4         م. محمود سلامه
5         م. علي ذياب الجلاد
6         م. علاء حمدان النعيرات
7         د.عمر البربراوي
 
وفاز بعضوية الهيئة المركزية لشعبة الهندسة الكهربائية كل من:
1         م. تامر اسعاف الزعبي
2         م.  جواد صافي الكساسبة
3         م. محمود حسن الطراونة
4         م. حازم قاقيش
5         د. محمد بركات
6         م.  عبدالرحمن مبارك البدور
7         م.  عيسى مصطفى أبو حمور
8         م. منتصر عريقات
9         م.  ريم حمودة
10       م.  لميس ياسين أبو زنيمة
11       م. سفيان أبو صافي
12       م. طارق البرغوثي
13       م.  عيسى شفيق هلسه
14       م.  زياد عوض بني مصطفى
15       م. عوض الشناق
16       م. زيد منذر الصياغ
17       م.  طالب زكي العبد
18       م. مصطفى منيزل صبيح
19       م. منتصر حابس المعايطة
20       م. هشام مرشد دبور

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