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السبت، 04-06-2022 09:33 ص

نتائج عينات 35 حالة مشتبه بتسممها في جرش اليوم

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الوكيل الإخباري - قال محافظ جرش محمد أبو رمان، إن نتائج عينات 35 شخصا اشتبه بإصابتهم بالتسمم وعاملين في منشآت غذائية ستظهر السبت.

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وأوضح أبو رمان، أن نتائج الكشف الأولية للمرضى تشير إلى إصابتهم ببكتيريا "إي كولاي".


وأشار إلى أن 35 حالة اشتباه بالتسمم راجعت مستشفى جرش الحكومي، غادرت جميعها باستثناء 4 حالات تتلقى العلاج، وحالتهم مستقرة.


وأضاف أبو رمان أن قسم البيئة التابع لمديرية الصحة في المحافظة جمعت عينات من مصادر المياه الخاصة والحكومية، ومن منشآت غذائية، وأرسلت العينات للمختبرات المركزية في عمّان لمعرفة أسباب التسمم، حيث أوقفت منشآت غذائية احترازيا في المحافظة.

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