نتائج عينات 35 حالة مشتبه بتسممها في جرش اليوم

الوكيل الإخباري - قال محافظ جرش محمد أبو رمان، إن نتائج عينات 35 شخصا اشتبه بإصابتهم بالتسمم وعاملين في منشآت غذائية ستظهر السبت.

اضافة اعلان



وأوضح أبو رمان، أن نتائج الكشف الأولية للمرضى تشير إلى إصابتهم ببكتيريا "إي كولاي".



وأشار إلى أن 35 حالة اشتباه بالتسمم راجعت مستشفى جرش الحكومي، غادرت جميعها باستثناء 4 حالات تتلقى العلاج، وحالتهم مستقرة.