نتيجة للوضع الراهن .. الحكومة تحذّر الأردنيين

الوكيل الإخباري - نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، فإن الجهات الحكومية أضحت تتوعّد الأفراد والمنشآت ، بضرب بيد من حديد لكل من لا يلتزم بالإجراءات الصحية الوقائية ، في ظلّ ارتفاع الإصابات بكورونا ، خلال الفترة الراهنة .
واليوم ، يعمم وزير الداخلية سمير المبيضين ، على المحافظين والحكام الإداريين بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية، وشدد على الاستمرار بمنع اقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية باعداد تزيد عن (20) شخصاً وبما ينسجم والبروتوكول الطبي المعتمد.
وأوعز بالتشديد من مدى استخدام ادوات الوقاية والكمامات والتباعد الاجتماعي في التجمعات التي يقل عدد المشاركين فيها عن (20) شخصاً والتنسيق مع المجالس الامنية في المحافظات فور تلقي معلومات بنية البعض اقامة مناسبات اجتماعية سواء (بيوت العزاء أو الافراح أو اي مناسبة اجتماعية أخرى) باستدعاء القائمين عليها او المعنيين بها وربطهم بالتعهدات اللازمة لمنع اقامة هذه المناسبات واتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحق المخالفين .
واكد الوزير في التعميم على نشر اسماء المنشآت المخالفة واسماء مالكيها في كافة وسائل الاعلام وتقديم كافة اشكال الدعم والاسناد للجهات الرسمية المعنية بموضوع الرقابة والتفتيش على المنشآت وتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش المشكّلة والمعنية بالاشخاص والمنشآت ومتابعة مدة التزام المواطنين بساعات الحظر الجزئي وتحرير المخالفات بحق الاشخاص غير الملتزمين.
الإجراءات الحكومية ، أضحت شديدة اللهجة ، نتيجة لاستهتار مواطنين ، بما تشهده المملكة من تراجع واضح في المنحنى الوبائي .
ويوم أمس خرج محافظ العاصمة ، سعد شهاب عبر "برنامج الوكيل" ، يتحدّث عن المخالفين ومدى التشديد الذي من شأنه كبح جماح هؤلاء الذين لا يلتزمون بأوامر الدفاع .
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