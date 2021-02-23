الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 23-02-2021 02:23 م

ارتفاع حاد بالإصابات

نتيجة للوضع الراهن .. الحكومة تحذّر الأردنيين

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، فإن الجهات الحكومية أضحت تتوعّد الأفراد والمنشآت ، بضرب بيد من حديد لكل من لا يلتزم بالإجراءات الصحية الوقائية ، في ظلّ ارتفاع الإصابات بكورونا ، خلال الفترة الراهنة .

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واليوم ، يعمم وزير الداخلية سمير المبيضين ، على المحافظين والحكام الإداريين بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية، وشدد على الاستمرار بمنع اقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية ‏باعداد تزيد عن (20) شخصاً وبما ينسجم والبروتوكول ‏الطبي المعتمد.

 

وأوعز بالتشديد من مدى استخدام ادوات الوقاية والكمامات ‏والتباعد الاجتماعي في التجمعات التي يقل عدد ‏المشاركين فيها عن (20) شخصاً والتنسيق مع المجالس الامنية في المحافظات فور تلقي ‏معلومات بنية البعض اقامة مناسبات اجتماعية سواء ‏‏(بيوت العزاء أو الافراح أو اي مناسبة اجتماعية أخرى) ‏باستدعاء القائمين عليها او المعنيين بها وربطهم ‏بالتعهدات اللازمة لمنع اقامة هذه المناسبات واتخاذ اشد ‏الاجراءات القانونية والادارية  اللازمة بحق المخالفين .‏


واكد الوزير في التعميم على نشر اسماء المنشآت المخالفة واسماء ‏مالكيها في كافة وسائل الاعلام وتقديم كافة اشكال الدعم والاسناد للجهات الرسمية ‏المعنية بموضوع الرقابة والتفتيش على المنشآت وتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش المشكّلة ‏والمعنية بالاشخاص والمنشآت ومتابعة مدة التزام المواطنين بساعات الحظر الجزئي ‏وتحرير المخالفات بحق الاشخاص غير الملتزمين.

 

الإجراءات الحكومية ، أضحت شديدة اللهجة ، نتيجة لاستهتار مواطنين ، بما تشهده المملكة من تراجع واضح في المنحنى الوبائي .

 

ويوم أمس خرج محافظ العاصمة ، سعد شهاب عبر "برنامج الوكيل" ، يتحدّث عن المخالفين ومدى التشديد الذي من شأنه كبح جماح هؤلاء الذين لا يلتزمون بأوامر الدفاع .

 

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