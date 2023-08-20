نجم سهيل يزين سماء المملكة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي إنه يتزامن شروق نجم سهيل (كانوبس) مع شروق شمس يوم الثلاثاء الموافق 29 آب 2023 حسب مدينة عمّان وضواحيها، حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة في سماء الأردن بعد هذا التاريخ في جهة الجنوب.

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وأضاف السكجي في بيان، أن نجم سهيل هو نجم جنوبي ويعتبر ألمع نجم في كوكبة القاعدة (كارينا) وثاني ألمع نجم ليلا في السماء بعد نجم الشعرى اليمانية (سيروس) حيث يبلغ قدره حوالي -0.74 ويزيد سطوعه عن 10 آلاف مرة من لمعان الشمس و كتلته أكبر من ثماني مرات من كتلة الشمس وقطره أكثر من 70 مرة من قطر الشمس وهو مصدر للاشعة السينية، ويبتعد عن الشمس بسرعة 20 كيلومترا في الثانية.



وتشير دراسات وقياسات القمر الصناعي هيباركوس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية والمخصص للقياسات الفلكية الدقيقة وتحديد مواقع الأجرام السماوية إلى أن نجم سهيل يبتعد عن الشمس حوالي 310 سنة ضوئية تقريبا، وتعتبر هذه المسافة بعيدة نسبيا ولا علاقة لنجم سهيل بأحوال الطقس والمناخ على كوكب الأرض، رغم أن العرب كانت تسبشر بطلوع نجم سهيل حيث كانوا يعتقدون ان بطلوعه ينتهي القيظ والحر، وقد ذكر في الأمثال" إذا طلع سهيل برد الليل وخيف السيل ونزل على أم الحوار الويل"، لكن هذا مؤشر تقريبي ولا يعتبر معيار حسب علم الفلك الحديث المرتبط بتفاصيل ديناميكيات حركة الأرض ودورانها التي أثبتها العلم بشكل دقيق، وكذلك نظريات الأرصاد الجوية الحديثة.



وأوضح السكجي أن الفصول فلكيا تحدد بحركات القمر-الارض –الشمس وبشكل أدق "ميل محور دوران الأرض" الذي يعتد به بالنسبة لتحديد الفصول فلكيا، فمثلا يحدث الاعتدال الخريفي الساعة 9:50 ص من 23 أيلول/ سبتمبر 2023 حسب توقيت الأردن، وهي لحظة من الزمن تعبر الشمس فوق خط الاستواء وتشرق من الشرق الجغرافي وتغرب من الغرب الجغرافي.



ويكون محور دوران الأرض متعامدا على خط الشمس والأرض ولا يميل مقتربا أو مبتعدا عن الشمس، وتتساوى تقريبا ساعات الليل والنهار في هذا اليوم، وتتساوى تقريبا الطاقة الإشعاعية للشمس بين الجزء الجنوبي و الشمالي للكرة الأرضية، ومعدل الإشعاع الشمسي في عمان يوم الأحد 20 آب يساوي 7299 وات - ساعة لكل متر مربع ويتناقص إلى 7023 وات - ساعة لكل متر مربع يوم 29 آب ويستمر في التناقص حتى الاعتدال الخريفي، فالقضية ليس لها علاقة بطلوع نجم سهيل أو غيره.



ولفت السكجي إلى أن الاعتدال الربيعي والانقلاب الشتوي والصيفي التي تحدد بقية الفصول فلكيا. مع الأخذ بعين الاعتبار ميل محور دوران الأرض في الحسابات تكون المسافة مدينة عمان والشمس يوم الاعتدال الخريفي ابعد من يوم طلوع نجم سهيل، حيث ان المسافة بيننا والشمس يوم 29 آب تساوي تقريبا 151.095 مليون كيلومتر ويوم الاعتدال الخريفي 150.135 مليون كيلومتر.



وأوضح السكجي أن تحديد الطقس وأحواله حاليا يعتمد على عوامل عديدة أكثر دقة من التحديد الفلكي وتستخدم فيه قياسات دقيقة ونماذج رياضية وعمليات محاكاة متنوعة وشاملة.

