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الثلاثاء، 01-08-2023 04:38 م

ندوة تسلط الضوء على دور الأردن في المحافظة على عروبة القدس

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الوكيل الإخباري- سلط منتدون الضوء في ندوة بعنوان "عروبة القدس" عقدت اليوم الثلاثاء في المكتبة الوطنية بعمان، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين في مهرجان جرش بدورته الـ37، الضوء على الدور الاردني في المحافظة على عروبة القدس.

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وشارك في الندوة حنا سلامة، والفريق المتقاعد علي الخالدي، والدكتور عامر أبو جبلة، وجمال الرفاعي، وأدارها الدكتور حمود اللصاصمة.


وقدم سلامة إيجازا من الماضي والحاضر حول القدس، فيما تحدث الخالدي عن دور القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في المحافظة على عروبة القدس، وعن معارك الشرف والتضحية والفداء التي خاضتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عام 1948 منها معركة اللطرون.


من جانب آخر، تحدث الرفاعي عن الواقع القانوني والسياسي لمدينة القدس الشرقية المحتلة وقرارات الشرعية الدولية.


وبدوره نوه الدكتور أبو جبلة بدور الهاشميين في حماية ورعاية القدس تاريخا وحاضرا، كما تحدث عن الإعمار الهاشمي الأول للمسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة عام 1925 والإعمار الهاشمي الثاني للمسجد الأقصى وقبة الصخرة 1954-1964، والإعمار الهاشمي الثالث للمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة 1969-1987،بالإضافة الى الرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999 إلى يومنا هذا.

 




 

 


 

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