أمسية شعرية في مركز الحسن الثقافي بالكرك

الوكيل الاخباري- تواصلت مساء امس الأحد في مركز الحسن الثقافي بالكرك فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الشعرية بالتعاون مع رابطة الكتاب وسط تفاعل الجمهور معها.

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وخلال الأمسية التي أدارها فوزي الخطباء قرأ شعراء من الأردن والعراق قصائد شعرية خاطبت الذات والإنسان وأنشدت الحب والجمال والوطن.



ومن الأردن ألقى الشعراء محمد حيفاوي ومحمد الخضور وعلي ابو بكر وناصر ابو حاكمة وعلاء ابو عواد مجموعة من القصائد الجميلة حملت ذكرياتهم للمكان والوجد والوجدان والحب والغزل والوطن والإنسان حملت مضامين لغوية وصور شعرية بغاية الجمال.



كما قرأ من العراق الشاعر حسن عبد راضي عددا من القصائد الشعرية التي تميزت بوطنيتها وحبها للأرض وفلسطين والجمال حملت عناوين متنوعة كـ "سيف القدس" و "من نهر عطرك" و "ياحبيبة الأنس".



وفى نهاية الأمسية تم تكريم الشعراء المشاركين بالأمسية بحضور مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة.