الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

غرامة تصل لـ 15000 دينار لمن أنشئ صفحة عبر منصات التواصل ونسبها لشخص آخر

تعميم حكومي اعتباراً من اليوم وإجراءات قانونية بحق المخالفين

جُنحة إطلاق عيارات نارية تأخذ 5 أشخاص للسَّجن سنة كاملة

توضيح حول مباراة الوحدات والفيصلي

النواب يوافق على عقوبات تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 3000 دينار

وزير العدل: الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني لها أثر أكبر

هذا موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الخميس، 27-07-2023 12:36 م

سماوي : 4 آلاف شخص يحضرون حفل الفنان عمر العبداللات في جرش اليوم

58683_large


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي 
اضافة اعلان

توقع المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي حضور يتجاوز الـ 4 آلاف شخص من مختلف المحافظات  لحفل الفنان عمر العبداللات في اولى حفلات مهرجان جرش اليوم .

وقال سماوي لـ "الوكيل الإخباري" أن المسرح الجنوبي على اتم الاستعداد لاستقبال الجماهير باولى الحفلات الجماهيرية حيث تفتح الأبواب الساعة 6:00 مساءً ويبدأ العرض الساعة 09:00 مساءً.

ومن المقرر أن يُحيي العبداللات حفله الجماهيري، مساء اليوم الخميس 27 يوليو بمرافقة فرقته الموسيقية والمكونة من ثمانون عازف بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، حيث اختارت إدارة المهرجان العبداللات ليكون الفنان الوحيد الذي سيحيي حفلاً منفرداً، فيما ستجمع بقية الحفلات الجماهيرية فنانين اثنين في كل ليلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120221223170957202002

تعميم حكومي اعتباراً من اليوم وإجراءات قانونية بحق المخالفين

gYceRHpKKEDnE5gnCyH2I61ZrzteoKQOPLtOwDSc

جُنحة إطلاق عيارات نارية تأخذ 5 أشخاص للسَّجن سنة كاملة

585

وزير العدل: الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني لها أثر أكبر

مدرسة

هذا موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

file

الزرقاء: ندوة حوارية لمناقشة بنود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

220238205147509748968

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

أخبار متعلقة
1690439931782

افتتاح مكتب خدمات بريدية في مهرجان جرش

1690399512349

مندوبا عن الملك.. رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون

64c0ba9e5aace

انطلاق فعاليات مهرجان جرش اليوم

WhatsApp Image 2023-07-23 at 8.28.50 PM

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة

89777_4_1688821007

إعلان تفاصيل فعاليات مهرجان جرش اليوم

1688382099778

برنامج بشاير جرش يستقطب 107 مواهب بنسخته العاشرة