سماوي : 4 آلاف شخص يحضرون حفل الفنان عمر العبداللات في جرش اليوم

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

اضافة اعلان



توقع المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي حضور يتجاوز الـ 4 آلاف شخص من مختلف المحافظات لحفل الفنان عمر العبداللات في اولى حفلات مهرجان جرش اليوم .



وقال سماوي لـ "الوكيل الإخباري" أن المسرح الجنوبي على اتم الاستعداد لاستقبال الجماهير باولى الحفلات الجماهيرية حيث تفتح الأبواب الساعة 6:00 مساءً ويبدأ العرض الساعة 09:00 مساءً.



ومن المقرر أن يُحيي العبداللات حفله الجماهيري، مساء اليوم الخميس 27 يوليو بمرافقة فرقته الموسيقية والمكونة من ثمانون عازف بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، حيث اختارت إدارة المهرجان العبداللات ليكون الفنان الوحيد الذي سيحيي حفلاً منفرداً، فيما ستجمع بقية الحفلات الجماهيرية فنانين اثنين في كل ليلة.

