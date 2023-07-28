قدمه الاعلامي محمد الوكيل .. العبداللات يفتتح ليالي جرش بموقف انساني لافت - فيديو وصور

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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أحيا الفنان عمر العبداللات مساء امس الخميس اولى حفلات مهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين بحضور تجاوز الـ ٤ آلاف شخص داخل المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية .



قدم الحفل الإعلامي محمد الوكيل معلناً انه أصر بأن يكون متواجداً هذه الليلة وأنه استأذن إدارة المهرجان بأن يشارك زميلته اخلاص العتوم لتقديم الفنان عمر العبداللات تقديراً منه واعتزازاً بقيمة صوت الأردن الفنية ونجوميته العالية.

حضرت الحفل معالي وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي وعدد من المسؤولين .

اطرب العبداللات الجمهور بباقة مميزة من اجمل اغنياته الوطنية والعربية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح الجنوبي برفقة فرقته الموسيقية الخاصة بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، بمرافقة ثمانين عازفاً، والتي بدأها على إيقاع أغنيته الشهيرة "ما تركتك " .

ولفت العبداللات انظار الجمهور بموقف انساني حينما استدعى طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة الى المسرح ليشاركه العزف على الطبلة في أغنية "الدحية"، وكشف العبداللات للجمهور، أنه وعده قبل عامين بتقديمه للجمهور، في حال تعلم العزف، وهو ما تم في ليلته الجرشية.



وفاجئ العبداللات الجمهور، بتقديمه لأغنية جديدة من ألحانه وكلمات خصر العبدالله، بعنوان: "الناس الي بيا طمعانه"، التي تتحدث عن نكران وجحود الناس.



اختتم الحفل بتكريم العبداللات نجماً لحفلات المهرجان بحضور كامل العدد، وتسلمه درع المهرجان من المدير التنفيذي أيمن سماوي، لتكون النتيجة ، ليلة فنية جماهيرية ناجحة بمختلف المقاييس

واختارت ادارة مهرجان جرش الفنان عمر العبداللات للغناء منفرداً بحفل على المسرح الجنوبي نظراً لما يقدمه الفنان من انجازات ولاتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع باغنياته الوطنية والعربية في ليلة كاملة.

























