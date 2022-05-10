الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يلتقي لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ

بني مصطفى تستقبل الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدَّولي بالأردن

جمرك جابر تعامل مع 22 ألف مسافر خلال العيد

ندوة عن التقنيات الجيومكانية في آل البيت

الهواري يعلن إنهاء التعاقد مع المستشفيات الخاصة بشأن ملف كورونا

إخماد حريق في حراج سد شرحبيل بن حسنة

العواملة : الأولوية في عمل مجلس محافظة البلقاء للمشاريع التنموية

كندا تثمن جهود الأردن ودول المنطقة في رعاية اللاجئين السوريين

مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

وزيرة الخارجية الألمانية تزور كييف

الثلاثاء، 10-05-2022 10:53 م

ندوة عن التقنيات الجيومكانية في آل البيت

420224211728533309822


الوكيل الاخباري - نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة آل البيت من خلال قسم الجغرافيا التطبيقية اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان" التقنيات الجيومكانية وتطبيقاتها الجغرافية" بمناسبة اليوم العلمي للكلية .

وأكد رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور عمر العطين أن الجامعة تحرص على إقامة كل الفعاليات التي من شأنها نقل المعرفة والعلم للطلبة بالتعاون مع المؤسسات والجامعات الأردنية والذي يصب في النهاية لخدمة المجتمع المحلي .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FSbFr2hXoAYbez5-1920x1059

الملك يلتقي لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ

s

بني مصطفى تستقبل الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدَّولي بالأردن

fff

جمرك جابر تعامل مع 22 ألف مسافر خلال العيد

الهواري

الهواري يعلن إنهاء التعاقد مع المستشفيات الخاصة بشأن ملف كورونا

w

العواملة : الأولوية في عمل مجلس محافظة البلقاء للمشاريع التنموية

وزارة الصحة

مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أخبار متعلقة
4202227212348863514694

ورشة تعريفية بمنصة الابتكار الاجتماعي بآل البيت

420222495431634554167

جامعات تعلن التحويل للتعليم عن بعد الاثنين - اسماء

M63A1571

جامعات رسمية وخاصة تعلق دوامها بسبب الأحوال الجوية - أسماء (محدث)

w

بحث التعاون بين جامعة آل البيت والجامعات الماليزية