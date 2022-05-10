ندوة عن التقنيات الجيومكانية في آل البيت

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة آل البيت من خلال قسم الجغرافيا التطبيقية اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان" التقنيات الجيومكانية وتطبيقاتها الجغرافية" بمناسبة اليوم العلمي للكلية .



وأكد رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور عمر العطين أن الجامعة تحرص على إقامة كل الفعاليات التي من شأنها نقل المعرفة والعلم للطلبة بالتعاون مع المؤسسات والجامعات الأردنية والذي يصب في النهاية لخدمة المجتمع المحلي .

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