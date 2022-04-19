بحث التعاون بين جامعة آل البيت والجامعات الماليزية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور والملحق الثقافي الماليزي، الدكتور رضوان عبدالرشيد، ووفد من الجامعات الماليزية، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، واستقطاب المزيد من الطلبة الماليزيين للدراسة في جامعة آل البيت.



وأكد الضمور أن الجامعة تولي الطلبة الوافدين كل الرعاية والاهتمام اللازمين من خلال دائرة متخصصة أنشئت لهذه الغاية في عمادة شؤون الطلبة، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على إقامة علاقات أكاديمية مع مختلف مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا، وإنشاء برامج مشتركة تعنى بالشريعة واللغة العربية للناطقين بغيرها.

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