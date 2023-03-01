ندوة في الطفيلة حول الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان

الوكيل الاخباري - نظمت مركز الحياة "راصد" بالتعاون مع جمعية آفاق للتنمية البشرية، في محافظة الطفيلة، اليوم الأربعاء، ندوة حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.



وتناولت الندوة التي نفذها تحالف تطوير، ضمن سلسلة لقاءات وجلسات نقاشية في محافظات المملكة كافة، تقرير حقوق الإنسان وأهدافه، وأهمية إتاحة الفرصة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بتقديم التوصيات حول التشريعات الوطنية ودورها في تعزيز حالة حقوق الإنسان في المملكة.

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