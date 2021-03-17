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الأربعاء، 17-03-2021 05:36 م

ندوة في اليرموك حول التجارة الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، ندوة عبر تطبيق (زووم) بعنوان أثر استخدام التجارة الإلكترونية في غسل الأموال وتبييضها ضمن احتفالات الجامعة بمئوية الدولة الأردنية.
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وأشاد رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات بجهود الكلية لتنظيم سلسلة من الندوات المتخصصة في مختلف الجوانب القانونية، داعيا المشاركين إلى تبادل الخبرات والمعارف بينهم لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الفعالية العلمية.

وقال عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات إن الندوة جاءت ضمن سلسلة من الندوات التي تمس موضوعات قانونية بغاية الاهمية.

 




 

 


 

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