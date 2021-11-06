نذير عبيدات يوضح حول تصريحاته بشأن تهيئة الطالب للتعليم عن بعد

الوكيل الاخباري - أوضح رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات حقيقة ما صرّح به الجمعة عن ضرورة تهيئة الطالب للتعليم عن بعد.



وقال عبيدات في تصريحات صحفية إن ما قصدته بأن التعليم عن بعد بوضعه الحالي كشكل من اشكال التعليم المدمج اي في بعض المواد( مواد محددة) اي ان جزء من التعليم يكون وجاهي وجزء يكون عن بعد وهذا الجزء الذي عن بعد حاليا وحتى يحقق اهدافه قلت يجب ان يصاحبه تدريب أعضاء هيئة التدريس وتهيئتهم ليكونوا قادرين على هذا النوع من اشكال التعليم ويتعاملون مع غرفة الصف والتقنيات اللازمة لذلك”.



وأضاف:” لا بد ان يكون الطالب مهيئا لهذا النوع من التعليم بحيث يأخذه مأخذ الجد و لا بد ايضا تحويل القاعة الصفية ليكون عضو هيئة التدريس قادرا على بث المحاضرة مباشرة ويخلق التفاعل الحقيقي مع الطالب”.



“أمّا رأيي بالتعليم عن بعد بشكله الحالي بالتأكيد ليس مناسبا ولا يؤدي الغرض. بالرغم بان المؤسسات والجامعات العريقة وقبل وباء كورونا وهي تنادي بضرورة وجود تعليم مدمج اي مختلط بين الالكتروني والوجاهي”، وفق عبيدات .



وأشار رئيس الجامعة الأردنية الى أن التكنولوجيا لا يمكن ان تكون بديلا عن المعلم، والمقصود بتهيئة الطالب لهذا الشكل من اشكال التعليم وان تكون التقنيات في غرفة الصف قادرة على متابعة الطالب والتفاعل معه.

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