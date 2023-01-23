نسيج تختتم دورة في عجلون حول صيانة الأجهزة الخلوية

الوكيل الاخباري - اختتمت مؤسسة "نسيج" للتنمية المستدامة بمقرها في محافظة عجلون، فعاليات الدورة التدريبية عن صيانة الأجهزة الخلوية ضمن إطار مشروع " نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن " المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي ينفذه تحالف تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية وشركاؤها المحليون: مركز تطوير الأعمال ومؤسسة "تمكين" للدعم ‏والمساندة.



وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أهمية هذه البرامج التي تسهم في تنمية المجتمع وتمكين السيدات اقتصادياً للحد من البطالة وتعزيز جوانب الريادة والإبداع والاعتماد على الذات والتطوير والاستثمار المحلي بأساليب عملية متميزة من خلال تحسين المستوى المعيشي وخلق فرص عمل ذاتية وتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة.

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