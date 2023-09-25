نشاطات متنوعة في المراكز الشبابية بالكرك

الوكيل الاخباري- نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بهدف إشغال أوقاتهم بما يتناسب مع تطلعاتهم.

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وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة في تصريح صحفي، اليوم، إن النشاطات توزعت على مختلف المراكز الشبابية بالمحافظة، خدمة للقطاع الشبابي.



ونظم مركز شباب الكرك نشاطا بعنوان " تدريب كشفي " بمشاركة 20 شابا، قدمها القائد بنيامين الشعار، تضمن التعريف بالكشافة والحركة الكشفية وتاريخها والتعريف بدلالات ألوان العلم الأردني، كما تم تدريب المشاركين على الصيحات الكشفية.



ونظم مركز شباب وشابات ذات راس محاضرة بعنوان "المواطنة الفاعلة" بمشاركة 24 طالبة، تحدثت خلالها رنا الطراونة حول مفهوم المواطنة الفاعلة وأهدافها وأثر الثقافة الديمقراطية في المواطنة لكونها تعمل على ترسيخ العلاقة بين الوطن والمواطن.



كما نظم مركز شابات الكرك زيارة لمستشفى الكرك الحكومي بمشاركة 13 شابة، تضمنت الزيارة توزيع الهدايا على المرضى في أقسام المستشفى والإطمئنان على صحتهم وبث الإيجابية في نفوسهم تعزيزا لأهمية التكافل الاجتماعي الذي حث علي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وديننا الحنيف.