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أنشطة متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في عجلون

الجمعة، 15-09-2023 06:11 م

أنشطة متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في عجلون

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 الوكيل الاخباري - نفذت المراكز الشبابية في عجلون وكفرنجة عددا من الأنشطة المتنوعة التي تعمل على إكساب مهارات وبرامج جديدة للمشاركين والمشاركات.

واختتمت في مديرية شباب محافظة عجلون في قاعة حاضنة الإبداع والابتكار في مركز الشابات دورة ريادة الأعمال والتصنيع الرقمي .

ونظم مركز شباب كفرنجة دورة في اللغة الإنجليزية، بمشاركة 20 شابًا من خلال تعلم اللغة والمحادثة، قدمتها المدربة غدير خطاطبة، إضافة إلى تنفيذ نشاط ترفيهي لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية وادي كفرنجة لذوي الإعاقة.

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