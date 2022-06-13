نشاط في حركة التوظيف بالقطاع السياحي



الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - شهد القطاع السياحي زيادة في أعداد التوظيف خلال الفترة الماضية مع عودة الحياة إلى طبيعتها ونشاط حركة السفر بين دول العالم، وفق عاملين في القطاع.



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الشركات والمكاتب السياحية والمطاعم والفنادق أعادت تشغيل موظفيها الذين خسروا أعمالهم نتيجة الخسائر الكبيرة التي مُني بها القطاع بسبب جائحة كورونا.



وأضافوا أن زيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن مؤخرا شكلت ضغطا على الخدمات المقدمة مما دفع تلك الشركات إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتشغيل الموظفين لاستقبال السياح وتقديم أفضل الخدمات لهم.



وتوقعوا أن يشهد القطاع نموا كبيرا مشابها لما كان عليه في عام 2019 حينما وصلت قيمة الدخل السياحي إلى نحو 4.1 مليار دينار، قبل أن يتأثر بالإغلاقات والقيود على السفر بسبب الجائحة.



من جهته أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن القطاع السياحي من القطاعات التي لها أهمية كبيرة، موضحا أنها تؤثر في عدد من القطاعات المتصلة مثل النقل والطيران والفنادق والمطاعم والأدلاء السياحيين بالإضافة إلى متاجر التحف والأنتيكا.



وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إن زيادة أعداد السياح وارتفاع الضغط على القطاع السياحي والشركات العاملة يعجل في عودة الموظفين الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة.



وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع نسبة التوظيف في القطاع إلا أنها لن تقلل من نسبة البطالة بشكل كبير التي وصلت إلى 23.3% حتى الربع الأخير من عام 2021.



وأوضح أن عودة القطاع إلى العمل ارتبطت بشكل مباشر بتخفيف الإجراءات الوقائية للتعامل مع كورونا وإلغاء القيود على السفر والتجمعات بأعداد كبيرة.



ودعا عايش إلى أهمية الرقابة على القطاع لمنع استغلال السياح وتقديم أفضل الخدمات بما يليق بسمعة الأردن الذي بات وجهة سياحية مهمة في المنطقة، كما حث على زيادة الدعم للسياحة الداخلية التي استفاد منها الأردن خلال فترة الإغلاقات.



وشدد على أهمية أن تكون كافة المنشآت العاملة في القطاع جاهزة لاستثمار موسم الصيف وعودة السياح لأنشطتهم المعتادة بعد تأثرهم بالإغلاقات.



وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت الأسبوع الماضي توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل في القطاع السياحي خلال العقد المقبل 2033، في حين أكد وزير السياحة والآثار في تصريحات صحفية أن التوظيف في القطاع لم يتوقف على الرغم من جائحة كورونا.



يشار إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني كشفت عن ارتفاع الدخل السياحي إلى 1.213 مليار دولار خلال الثلث الأول من عام 2022، فيما بلغ إجمالي أعداد السياح القادمين إلى المملكة خلال نفس الفترة نحو مليون وستين ألف سائح.

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