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الثلاثاء، 13-07-2021 10:38 م

نشامى الأمن العام يضربون المثال من جديد في النخوة والشهامة

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الوكيل الاخباري - طفل سوري عمره 4 سنوات اسمه إحسان في وادي موسى، يعاني من نقص حاد في الدم من زمر نادرة، سببه إصابته بمرض تكسر صفائح الدم.اضافة اعلان


والد الطفل أطلق مناشدة للأهل الطيبين الشرفاء من وادي موسى، الذين ساعدوه في البحث عن هذه الزمر النادرة.

وكانت الإجابة قريبة من كتيبة الدرك في معان، الذين هبوا فرادى وجماعات، ووجدوا من بينهم عدد من وحدات الدم المطلوبة، إلا أنها لم تكفي.

فكان التنسيق من الشرطة المجتمعية، وجاءت المساندة سريعاً من مديرية شرطة غرب معان ووحدة فرسان الأمن العام في وادي موسى، ليكملوا ما بدأه زملاءهم في إغاثة الملهوف والمضطر، وإكرام الضيف والجار حتى لو بالدم الذي يجري في العروق.
 

 




 

 


 

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