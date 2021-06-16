القريوتي لـ الوكيل : لا يمكن الجزم بوجود ارتدادات للهزة الأرضية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مرصد الزلازل السابق محمد القريوتي ، أن الهزّة الأرضية التي شهدتها منطقة وادي عربة في جنوبي الأردن طبيعية" ، كونها منطقة نشاط زلزالي .

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وأشار القريوتي ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يمكن الحديث عن ارتدادات للهزّة الأرضية ، وقال " لا يمكن الحديث عن هذا الأمر ، أو نجزم ما إذا سيكون هنالك ارتدادات زلزالية أو لا ".

وكان مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، أكد في وقت سابق أن الهزة حدثت فجر الأربعاء، بقوة 4.1 درجة بمنطقة وادي عربة (أنقر هنا) .



ووقعّت الهزة عند الساعة 02:08 بالتوقيت المحلي على عمق 16 كم وعلى بعد 35 كم جنوب غرب وادي موسى.