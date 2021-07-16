نشر تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021

الوكيل الاخباري -

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نُشر في عدد جديد للجريدة الرسمية، تعليمات خاصة بترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021، وسط شروط متعددة وتحديد لعدد الأطفال داخل هذا النوع من الحضانات.وأشارت التعليمات الى شروط واجب تطبيقها داخل دار الحضانة المنزلية، بينها وقوعها في منطقة "بعيدة عن المكاره الصحية ومستودعات المواد القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة وبعيدة عن أماكن الضجيج والتلوث وخطوط الضغط العالي وألا تقع في مكان استخدم سابقا مكبا عاما للنفايات أو بالقرب منه".وكذلك، "ألا تقع في منطقة منخفضة معرضة للفياضات أو الانهيارات، وأن تكون في طابق أرضي أو طابق له منفذ طوارئ ويدخله نور"، ويُشترط "توفير ظروف البيئة اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكيهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها دار الحضانة المنزلية على أساس المساواة مع بقية الأطفال فيها".و"ألا يقل عدد الغرف دار الحضانة المنزلية عن غرفتين في حال استقبال أطفال رضع"، بحسب الشروط.وحددت التعليمات المنشور، عدد الأطفال داخل دار الحضانة المنزلية على نحو "5 أطفال كحد أقصى إذا كانت فئاتهم العمرية أقل من سنتين، و7 أطفال حد أقصى إذا كانت فئاتهم العمرية من سنتين إلى 4 سنوات، أما إذا كانت أعمال الأطفال ضمن الفئات العمرية المذكورة فيجب ألا يزيد عددهم على 6 أطفال ورضيعين كحد أقصى".ووضع كذلك داخل التعليمات، آلية تقديم طلب ترخيص دار الحضانة المنزلية ورقيا أو إلكترونيا، مع "تعهد خطي يسمح لفرق التفتيش التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالتفتيش والمراقبة على دار الحضانة المنزلية"، وفق ما نشر في التعليمات.