نصائح للحصول على راتب تقاعدي جيد بالأردن

الوكيل الإخباري- نشر مدير المركز الاعلامي السابق في الضمان الاجتماعي، موسى الصبيحات في صفحته عبر موقع التواصل "فيسبوك"9 نصائح للحصول على راتب تقاعدي جيد.

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1- عليك بالاشتراك مبكّراً بالضمان ما استطعت سواء من خلال جهة عمل أو عبر الاشتراك الاختياري ولا سيما للأردنيين المغتربين. أو من خلال مشروعك الخاص إذا كنت صاحب عمل أو عامل لحسابك الخاص.



2- احرص على عدم الانقطاع عن الضمان، فالانقطاع ضار بك آنياً ومستقبلاً.



3- احرص على العمل بأجر/راتب مناسب وبنمو سنوي مناسب في الأجر ولا سيما خلال السنوات العشر الأخيرة ما قبل تقاعدك.



4- ابتعد قدر الإمكان عن التقاعد المبكر كون راتب المبكر مخفّضاً ويبقى التخفيض مصاحباً لك مدى الحياة.



5- احرص أن لا تقل مدة اشتراكك بالضمان عن 27 سنة فكلما زادت مدة اشتراكك زاد راتبك التقاعدي واذا استطعت أن تصل مدة اشتراكك بالضمان إلى 30 سنة عند اكمالك سن الستين فهذا يعني أنك ستحصل على راتب تقاعدي يصل إلى 93% من متوسط أجرك خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة على تقاعدك.



6) تأكّد من أنّك مشترك على أساس أجرك/راتبك الحقيقي الإجمالي الذي تتقاضاه من المنشأة التي تعمل لديها، أي أن الاشتراك يجب أن يكون على الأجر الإجمالي وليس الأساسي.



7) إذا كنت تعمل في مهنة تم تصنيفها لدى الضمان كمهنة خطرة، فحاول ألا تخرج على نظام التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة حتى لو اضطررت الى تغيير مهنتك والعمل في مهنة أخرى غير خطرة لا سيما إذا كانت مدة اشتراكك قصيرة.



8)إذا كنت مشتركاً اختيارياً بالضمان فاحرص على زيادة الأجر/راتب الاشتراك بنسبة الزيادة السنوية المقررة أو جزء منها لينعكس ذلك على راتبك التقاعدي مستقبلاً.



9) تحقق دائماً من بيانات اشتراكك بالضمان بنفسك وأنصحك بالتسجيل وفتح حساب خاص بك في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي لهذه الغاية ولا سيما للتأكد من رواتب الاشتراك وتواريخ الاشتراك/الالتحاق بجهات العمل المختلفة.. لأن كافة حقوقك التأمينية والتقاعدية الآنية والمستقبلية قائمة على هذه البيانات ومعتمدة عليها.



(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل).