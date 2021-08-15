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الأحد، 15-08-2021 11:02 ص

الضمان تحدد شروط الحصول على الراتب المبكر

الضمان يحدد شروط الحصول على الراتب المبكر

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الوكيل الإخباري- شرح مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي شروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر.اضافة اعلان


وتاليا ما كتبه الصبيحي:

هناك ثلاثة خيارات للتقاعد المبكر حسب واقع حال المؤمّن عليه:

الخيار الأول:

1) انتهاء الخدمة وإيقاف الاشتراك بالضمان.

2) إكمال مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 25 سنة مع إكمال سن الخامسة والأربعين للذكور والإناث.

3) تقديم طلب الحصول على هذا الراتب لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يُخصّص الراتب التقاعدي المبكر من بداية الشهر الذي يُقدَّم فيه الطلب.

الخيار الثاني:

1) انتهاء الخدمة وإيقاف الاشتراك بالضمان.

2) إكمال مدة اشتراك بالضمان لا تقل 21 سنة للذكور و 19 سنة للإناث شريطة إكمال سن الخمسين للذكور والإناث.

3) تقديم طلب الحصول على هذا الراتب.

الخيار الثالث:

وهو خاص بالمؤمن عليهم الذين تم شمولهم بالضمان لأول مرة اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 2019(تاريخ نفاذ القانون المعدل رقم 24 لسنة 2019).. وشروطه هي:

1) انتهاء الخدمة وإيقاف الاشتراك بالضمان.

2) إكمال مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 21 سنة للذكور مع إكمال سن الخامسة والخمسين. وبالنسبة للإناث إكمال مدة اشتراك لا تقل عن 19 سنة مع إكمال سن الثانية والخمسين.

3) تقديم طلب الحصول على هذا الراتب لمؤسسة الضمان.

 




 

 


 

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