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الأحد، 24-04-2022 09:18 ص

نصائح هامة من وزارة الصحة إثر الحالة الجوية السائدة

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الوكيل الإخباري - وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة للمواطنين وذلك تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية، نظرا للحالة الجوية التي تسود المملكة وزيادة نسبة الغبار والأتربة.

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ودعت الوزارة في منشور توعوي عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" الأحد، المواطنين تجنب التعرض المباشر للغبار ما أمكن.


وقالت الوزارة إن الغبار من أهم الأسباب للإصابة بالربو والتهاب الأغشية المخاطية والأنفية والتهاب طبقات الجلد وحساسية العين.


وللوقاية من المضاعفات دعت الوزارة المواطنين إلى إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل بإحكام والحرص على ارتداء الكمامات وغسل الوجه عند التعرض للغبار واستخدام مرضى الربو للأدوية الخاصة بهم.

 


 




 

 


 

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