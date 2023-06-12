نصف مليون دينار قروض حسنة للممرضين من نقابتهم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد الربابعة إن النقابة وضعت نصف مليون دينارا في البنوك لاستفادة الممرضين من القروض الحسنة.

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وقال الربابعة لـ "الوكيل الإخباري" إنه يمكن للممرضين المنتسبين للنقابة الحصول على قرض حسن بقيمة 2500 دينار دون أي فوائد.



وأشار أن الممرضين المشتركين بصندوق النقابة والمسددين للاشتراك السنوي والتقاعدي يحصلون على قرض حسن بقيمة 1500 دينارا.



وبين أن (50-100) ممرضا يستفيد من القروض الحسنة شهريا.



وأشار أن قرار النقابة بمنح الممرضين قروضا حسنة يهدف إلى مساعدتهم في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة.