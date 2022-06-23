نقابة أطباء الأسنان تفتتح أكبر مركز إقليمي للتدريب الطبي

الوكيل الإخباري - قال نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، إن افتتاح المركز التدريبي لنقابة أطباء الأسنان، يعد حلما طال انتظاره منذ العام 1982، ويعد الأكبر في الإقليم.

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وأشار القدومي في تصريح، أمس الأربعاء، إلى أن المركز وجد ليكون انطلاقة لتعليم طبي مستمر وحقيقي، موضحا أن استمرارية التعليم الطبي، يكون عبر مواصلة النهج العلمي الذي تتبناه النقابة.



وأضاف أن مجلس النقابة أنشأ المركز منذ الدورة النقابية السابقة، حيث يعد الرابع على مستوى المملكة، مبينا أن العمل النقابي تراكمي، والمجلس الماضي وضع أساسا لمشروعات تخدم الهيئة العامة، بينما على المجلس الحالي استكمالها وإخراجها إلى النور.



وشدد القدومي على أن من سياسات المجلس السابق والحالي، إيجاد مركز تدريبي في كل محافظة، بجهد وتمويل ذاتي من النقابة، مؤكدا أن المركز التدريبي في العاصمة، مُقام في برج النقابات المهنية، وهو مشروع تملك النقابة حصة فيه عبر الشركة المهنية التي هي شراكة بين عدد من النقابات.



ولفت إلى أن ما يتحقق من ربح للنقابة، سيكون هو مقدار الدخل الذي يستأجر المبنى، مضيفا أن المركز سيكون لعقد الدورات المتخصصة بطب الأسنان، حيث ستعقد أولى دوراته التدريبية الأربعاء المقبل.



وقال القدومي، إنه وبموجب النظام وقانون الصحة العامة وقانون النقابة ونظام المجلس الصحي العالي، فإن النقابة الجهة المسؤولة والمخولة باعتماد، ومنح وترصيد ساعات التعليم الطبي المستمر لتجديد مزاولة المهنة.



ويضم المركز، قاعة مجهزة بأحدث التجهيزات، بقدرة استيعابية تصل إلى 33 طبيب أسنان متدربا، إذ جهز لاستقبال عيادة أسنان للتدريب العملي، وغرفة أشعة للوصول إلى تعليم طبي مستمر، وفق أحدث التقنيات وبأقل التكاليف.



يذكر أن النقابة أنشأت خلال دورة المجلس السابقة، ثلاثة مراكز تدريبية: الكرك والزرقاء، في حين أن مركز الطفيلة انتهي من بنائه، وسيفتتح الأسبوع المقبل ضمن مركز النقابة في المحافظة.