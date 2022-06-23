الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أول مسلمة محجبة في البرلمان الأسترالي تتصدر تويتر

إصابة شابين برصاص الاحتلال في رام الله

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

فيديو - اشتعال طائرة عند هبوطها اضطرارياً في مطار ميامي بأمريكا

مقتل 6 أشخاص بتحطم هليكوبتر في أمريكا

ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس

الجامعة العربية تؤكد ضرورة مواجهة التحديات المعيقة للتنمية بمناطق النزاع

دورة توعوية حول التربية السليمة للأطفال بالكرك

البرلمان العربي : المباحثات الأردنية المصرية السعودية صمام أمان

وزارة الاوقاف توجه دعوة الى الحجاج الأردنيين

الخميس، 23-06-2022 08:42 ص

نقابة أطباء الأسنان تفتتح أكبر مركز إقليمي للتدريب الطبي

324159_26_1561704821


الوكيل الإخباري - قال نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، إن افتتاح المركز التدريبي لنقابة أطباء الأسنان، يعد حلما طال انتظاره منذ العام 1982، ويعد الأكبر في الإقليم.

اضافة اعلان


وأشار القدومي في تصريح، أمس الأربعاء، إلى أن المركز وجد ليكون انطلاقة لتعليم طبي مستمر وحقيقي، موضحا أن استمرارية التعليم الطبي، يكون عبر مواصلة النهج العلمي الذي تتبناه النقابة.


وأضاف أن مجلس النقابة أنشأ المركز منذ الدورة النقابية السابقة، حيث يعد الرابع على مستوى المملكة، مبينا أن العمل النقابي تراكمي، والمجلس الماضي وضع أساسا لمشروعات تخدم الهيئة العامة، بينما على المجلس الحالي استكمالها وإخراجها إلى النور.


وشدد القدومي على أن من سياسات المجلس السابق والحالي، إيجاد مركز تدريبي في كل محافظة، بجهد وتمويل ذاتي من النقابة، مؤكدا أن المركز التدريبي في العاصمة، مُقام في برج النقابات المهنية، وهو مشروع تملك النقابة حصة فيه عبر الشركة المهنية التي هي شراكة بين عدد من النقابات.


ولفت إلى أن ما يتحقق من ربح للنقابة، سيكون هو مقدار الدخل الذي يستأجر المبنى، مضيفا أن المركز سيكون لعقد الدورات المتخصصة بطب الأسنان، حيث ستعقد أولى دوراته التدريبية الأربعاء المقبل.


وقال القدومي، إنه وبموجب النظام وقانون الصحة العامة وقانون النقابة ونظام المجلس الصحي العالي، فإن النقابة الجهة المسؤولة والمخولة باعتماد، ومنح وترصيد ساعات التعليم الطبي المستمر لتجديد مزاولة المهنة.


ويضم المركز، قاعة مجهزة بأحدث التجهيزات، بقدرة استيعابية تصل إلى 33 طبيب أسنان متدربا، إذ جهز لاستقبال عيادة أسنان للتدريب العملي، وغرفة أشعة للوصول إلى تعليم طبي مستمر، وفق أحدث التقنيات وبأقل التكاليف.


يذكر أن النقابة أنشأت خلال دورة المجلس السابقة، ثلاثة مراكز تدريبية: الكرك والزرقاء، في حين أن مركز الطفيلة انتهي من بنائه، وسيفتتح الأسبوع المقبل ضمن مركز النقابة في المحافظة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202215172919363774226

دورة توعوية حول التربية السليمة للأطفال بالكرك

6202221123236263315127

وزارة الاوقاف توجه دعوة الى الحجاج الأردنيين

1

انطلاق المؤتمر السنوي لاتحاد الجامعات المتوسطية بالجامعة الأردنية

1

مذكرة بين آل البيت وبلدية أم الجمال لدعم موقعها السياحي باليونسكو

6202222152940610647360

لقاء يبحث خطط الاستفادة من الطاقة المتجددة بعجلون

7

انطلاق الأيام الثقافية الجزائرية بإربد

أخبار متعلقة
image-3

الاوقاف تعلن عن قوائم الحجاج الأردنيين غداً الاربعاء

معلومات_عن_الإبل

الكشف عن مرض تسبب بنفوق الإبل في المفرق

هيئة الاوراق المالية 2

بورصة عمان تعلن تعطيل اعمالها الخميس

M63A8882

وزارة التربية والتعليم تعلن عن حاجتها لـ10 آلاف معلم

15858_large

مناهج جديدة لمباحث العلوم والرياضيات في "التوجيهي"

WhatsApp Image 2022-05-24 at 1.31.55 PM

إخماد حريق أعشاب جافة داخل جامعة اليرموك - صور