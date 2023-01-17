نقابة الأطباء الأردنية تنشر أعداد المسجلين لديها

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأطباء الإجمالي وفق إحصائيات نقابة الأطباء 42364 طبيباً منهم 27900 طبيب ممارس لمهنته خلال العام 2021.



ووفق بيانات نشرتها النقابة الثلاثاء، فإن عدد المسجلين لدى نقابة الأطباء بشكل دائم العام الماضي 2221 طبيبا، فيما بلغ عدد المسجلين تسجيلا مؤقتا لنفس العام لغايات التدريب (الامتياز) 2391 طبيبا .



كما وبلغ عدد الأطباء غير الأردنيين المسجلين لدى نقابة الأطباء 2320 طبيبا .

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