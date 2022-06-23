نقابة الأطباء تدين الاعتداء على طبيب يعمل في مستشفى البشير

الوكيل الاخباري - دانت نقابة الأطباء بشدة حادث الاعتداء الذي تعرض له أمس الأربعاء طبيب الأشعة في مستشفى البشير.



وأكد نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، بعد زيارته للطبيب المعتدى عليه، أن الطبيب يعاني من آثار الإصابة في عينه، وأن النقابة ستتابع تفاصيل الحادث بكل أبعاده، مشيراً إلى أن الاعتداء على الأطباء ظاهرة غريبة على مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا وتشكل خرقاً للقانون وخطراً يهدد حياة الأطباء.

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