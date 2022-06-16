اعتماد الحبر السري في انتخابات الأطباء

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الأطباء مؤمن الحديدي إن اللجنة وحرصا منها على ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية سوف تستخدم الحبر الخاص بالانتخابات (السري).وأشار أنه سبق وأن تم استخدام الحبر السري في انتخابات النقابة السابقة التي أجريت في 2019.وأضاف الحديدي أن اللجنة حريصة كل الحرص في استخدام كافة الوسائل التي من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، الى جانب استخدام التقنيات والتكنولوجيا اللازمة في هذا المجال على أوسع نطاق، مبينا أن الإجراءات التقنية المتبعة في هذه المرة مختلفة عن سابقاتها.يذكر أن النقابة استكملت استعداداتها لإدارة العملية الانتخابية التي ستجري غدا الجمعة، لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.