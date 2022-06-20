نقابة الألبسة تحذر من الشراء عبر مواقع إلكترونية أجنبية

الوكيل الإخباري -حذرت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، المواطنين من شراء الألبسة والأحذية إلكترونيا من بعض المواقع الأجنبية.

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وأشارت النقابة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن السلعة التي قد يشتريها المواطن قد لا تحاكي وتطابق ما تتضمنه الصورة من جودة، ويمكن أن تحتوي البضائع المشتراة على علامات تجارية مقلدة.



وقالت النقابة "في غالب الأحيان تكون المقاسات غير مناسبة للمشتري كونها مخصصة للأسواق المحلية في بلد المنشأ".



وأكدت أنها تتلقى ملاحظات بصورة مستمرة عن إشكاليات تتعلق بهذه القضية، داعية المواطنين لعدم الانسياق خلف بعض العروض غير الحقيقية.