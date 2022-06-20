الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

المالية: رقابة رقمية على مصانع الدخان في المملكة

بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن

لبنان يسجل أول إصابة بجدري القرود

نقابة الألبسة تحذر من الشراء عبر مواقع إلكترونية أجنبية

نقابة الأطباء بصدد مراجعة لائحة الأجور الطبية

الهاشمية تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الصيفي

الخصاونة يوافق على شراء سيارة جديدة لامين عام وزارة الاستثمار - وثيقة

وسط توقعات الركود .. ما أسباب صعود أسعار النفط ؟

الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022

الإثنين، 20-06-2022 11:59 ص

نقابة الألبسة تحذر من الشراء عبر مواقع إلكترونية أجنبية

تجارةةة


الوكيل الإخباري -حذرت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، المواطنين من شراء الألبسة والأحذية إلكترونيا من بعض المواقع الأجنبية.

اضافة اعلان


وأشارت النقابة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن السلعة التي قد يشتريها المواطن قد لا تحاكي وتطابق ما تتضمنه الصورة من جودة، ويمكن أن تحتوي البضائع المشتراة على علامات تجارية مقلدة.


وقالت النقابة "في غالب الأحيان تكون المقاسات غير مناسبة للمشتري كونها مخصصة للأسواق المحلية في بلد المنشأ".


وأكدت أنها تتلقى ملاحظات بصورة مستمرة عن إشكاليات تتعلق بهذه القضية، داعية المواطنين لعدم الانسياق خلف بعض العروض غير الحقيقية.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
news-mothers-day

قرى الأطفال sos تطلق حملتها لعيد الأضحى المبارك

FVrjftdWYAIkcf2

إشهار مجموعة أبجدية قلب للشاعرة رند الرفاعي في المكتبة الوطنية

286692484_331404299166811_7013492193102936952_n

الدفاع المدني ينفذ تمريناً وهمياً في عمان

188929_10_1655713629

أمفنت تنظم ورشة تدريبية حول اللقاح والتحصين

25661

الأردن يستضيف اجتماعات في مجال إعادة استخدام النفايات الصلبة

135909

بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن