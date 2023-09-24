نقابة الألبسة تطالب بإجراء استفتاء إلكتروني للتجار حول تحديد ساعات الإغلاق

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن قطاع الألبسة يؤيد تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان ولكن بمحددات.وأضاف علان اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن المحددات تتمثل في إنهاء البيع العشوائي والطرود البريدية للألبسة والأحذية .ونوه أن النقابة طالبت من غرفة تجارة عمان إجراء استفتاء إلكتروني للتجار حول تأيدهم أو رفضهم لتحديد ساعات العمل في القطاع .وكانت غرفة تجارة عمان أكدت أن 8 قطاعات تجارية هامة توافقت على ضرورة تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية بالعاصمة طيلة أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية.