نقابة الصحفيين الأردنيين تدين اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية أبو عاقلة

الوكيل الإخباري - أدانت لجنة الشؤون الخارجية في نقابة الصحفيين الأردنيين، جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، الأربعاء، أثناء أدائها واجبها.

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وعبرت اللجنة في بيان، عن تضامنها ودعمها للزملاء الصحفيين في فلسطين المحتلة الذين يؤدون واجبهم في تغطية وفضح جرائم الاحتلال.



وحملت، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أن عملية اغتيال الزميلة أبو عاقلة، وإصابة الزميل الصحفي علي السمودي، تعد جزءا من سياسة الاحتلال التي تستهدف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.



وعبرت اللجنة عن أحر التعازي والمواساة، إلى عائلة الزميلة أبو عاقلة، وزملائها والأسرة الصحفية.

