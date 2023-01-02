نقابة الصحفيين تقيم مجلس عزاء للزميل الشريدة الأربعاء المقبل

الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، إقامة مجلس عزاء للمرحوم الزميل الدكتور محمد جهاد الشريدة، يوم الأربعاء المقبل، في مبنى النقابة، من الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

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وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن الفقيد من أوائل الأكاديميين في جامعة اليرموك وقامة صحفية قدمت الكثير للمهنة، وترك إرثا كبيرا من الأخلاق والمواقف والقيم والإنجازات الكبيرة على صعيد الصحافة والإعلام، وهو صاحب سجل حافل بالتميز والعطاء الإعلامي.



وكان الفقيد عضوا في مجلس نقابة الصحفيين في الفترة ما بين 1977- 1978 ومديرا للعلاقات العامة في جامعة اليرموك، وعضوا في اتحاد الصحفيين العرب ومنظمة الصحفيين العالمية والرابطة العربية الأميركية لأساتذة الاتصال.