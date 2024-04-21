نقابة الصيادلة تدعو أعضاء الهيئة لحضور الاجتماع المقرر في 26 نيسان

الوكيل الإخباري- دعت نقابة الصيادلة أعضاء هيئتها العامة لحضور الاجتماع المقرر في 26 نيسان الجاري، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بأنشطة النقابة.

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وفقًا للإعلان الذي نُشر عبر صفحة النقابة الرسمية على "فيسبوك" ، يأتي الاجتماع بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع السابق الذي دُعي إليه الجمعة الماضية. ومقر الاجتماع القادم سيكون في قاعة الرشيد بمجمع النقابات المهنية - الشميساني.



ومن المقرر أن يتناول الاجتماع عددًا من المواضيع الهامة، بما في ذلك الاستماع إلى تقرير مجلس النقابة المالي والإداري لعام 2023 ومناقشته واعتماده، والمصادقة على الميزانيات العمومية والحسابات الختامية، وانتخاب فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.







