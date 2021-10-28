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الخميس، 28-10-2021 12:10 م

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

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الوكيل الإخباري- قال نقيب الصيادلة الدكتور باسل الكيلاني، إن هنالك تراجعاً لافتاً في الإقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي.

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وأضاف الكيلاني، في تصريح له، اليوم الخميس، إنه مع وجود مطاعيم كورونا في الأردن، لم يعد الإقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية كبيرا، مشيراً إلى أن من حصل على مطعوم كورونا، يعتقد أنه لا يحتاج لأخذ مطعوم الإنفلونزا الموسمية، وهذه شائعة غير صحيحة.


وأوضح أن المقبلين الآن على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية هم فئات محددة، وكانت تعتاد على أخذه قبل الجائحة.


وأشار إلى أن مطعوم الإنفلونزا الموسمية، يعطى لمن يتراوح عمره بين 6-18 سنوات بحسب توصيات الطبيب، أما فوق 18 عاماً يستطيع أي شخص الحصول عليه من الصيدليات.


ولفت الكيلاني، إلى أن الأردن حصل على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية من شركتين عالميتين، وسعرهما مختلف عن بعضهما.

 




 

 


 

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