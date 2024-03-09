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السبت، 09-03-2024 03:50 م

نقابة المهندسين تبحث تحديات فرعها في معان

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الوكيل الإخباري - بحث نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، خلال لقائه رئيس فرع النقابة في محافظة معان المهندس محمد المحاميد، التحديات التي تواجه فرع النقابة في معان، لا سيما مشكلة البطالة والتدريب.

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وبحسب بيان للنقابة اليوم السبت، عرض الزعبي ما تقدمه النقابة للأهل في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان غاشم، وإبادة وتجويع وتهجير، ضمن حملة "غزة معا ننصرها" التي تنظمها اللجنة العليا الإعمار في فلسطين، وتضم نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات.


وقال، خلال اللقاء الذي حضره رئيسا فرعي النقابة بالكرك المهندس وسام المجالي، والعقبة المهندس عامر الحباشنة إن الحملة جمعت 5 ملايين دولار، وأنجزت عدة مشاريع داخل غزة، منها توزيع 10 ملايين لتر من مياه الشرب بالتعاون سلطة المياه الفلسطينية، وتجهيز مواقع لإقامة مخيمات بمساحة 180 دونما بالتعاون مع بلدية رفح، وشراء 2500 خيمة إيواء و7 محطات تنقية مياه متنقلة عاملة بالطاقة الشمسية.


وأشار إلى التعاقد مع 700 مهندس من داخل القطاع؛ لحصر أضرار العدوان الغاشم، حيث جرى حصر أضرار 14 مستشفى بشكل أولي، مبينا أن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين وقعت اتفاقية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للتعاون في إدخال مساعدات للقطاع.


ولفت إلى حملات ينظمها صندوق المسؤولية الاجتماعية في النقابة، مثل " فزعة أهل" لترميم منازل الأسر العفيفة في المملكة، وحملة " الخير" في شهر رمضان المبارك، و" الأضاحي"، والحقيبة المدرسية وغيرها، مبينا أن النقابة ستوقع اتفاقية مع البلديات لتوفير 400 فرصة تدريب.


من جهته، استعرض المحاميد التحديات التي تواجه الفرع خاصة مشكلة البطالة، ونقص فرص التدريب، معبرا عن رغبة الفرع باستثمار قطعة أرض تجارية لدعم إيرادات صناديق النقابة.

 




 

 


 

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