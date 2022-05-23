نقيب أصحاب المطاعم يُحذر من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر



الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان قرار تحرير السقوف السعرية للدواجن سيزيد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.



وأكد العواد في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الوجبات السريعة في المطاعم الشعبية لم ترتفع برغم ارتفاع اسعار المواد الأولية باستثناء بعض المطاعم المخالفة .



وأوضح أن توصية الاتحاد النوعي لمربي الدواجن برفع الأسعار 10% ستؤثر سلبا على أصحاب المطاعم مما يدفع النقابة لإتخاذ عدة إجراءات للحد من زيادة التكاليف على أصحاب المطاعم.

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وأشارت إلى أن النقابة بصدد اللجوء إلى وقفة احتجاجية لتلبية مطالبات العاملين في القطاع وأهمها تعديل القوائم السعرية للوجبات السريعة في المطاعم.

لاحقاً نفت وزارة الصناعة والتجارة ما يشاع عن صدور قرار برفع أسعار الدجاج الطازج 10% .



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، لـ "الوكيل الإخباري" أن الوزارة أنهت العمل بالسقوف السعرية التي تم وضعها في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن وقف العمل بالسقوف السعرية جاء بعد استقرار الأسعار في السوق، منوهاً إلى أن الوزارة تتابع يومياً الأسعار.



ونوه إلى أن الوزارة سبق أن أجرت دراسة أظهرت ارتفاعاً على مدخلات انتاج الدجاج بخاصة المواد العلفية في الآونة الاخيرة .