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الجمعة، 06-05-2022 08:55 م

الحاج توفيق: الطلب على المطاعم خلال رمضان كان غير مسبوق

عروض-سحور-رمضان-في-الأردن-...-عروض-الإفطار-والسحور-في-مطاعم-الأردن


الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن فترة العيد شهدت حركة تجارية جيدة لتزامنها مع صرف رواتب الموظفين.

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وبين الحاج توفيق، خلال حديث عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن الطلب على المطاعم خلال شهر رمضان كان غير مسبوق، وساهم في تنشيط الحركة التجارية.


وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار حصل قبل شهر رمضان ولم ترتفع الأسعار بسبب ارتفاع الطلب، مبينا أن هناك سلع معرضة لارتفاع أسعارها.


ونوه إلى أن السلع الطازجة ارتفعت في رمضان بسبب الإنتاج المحدود في الأردن فيما لم تتأثر باقي المواد، مؤكدًا أن مشكلة المواطن هي ثبات الدخل وليس مع التجار.


وبين الحاج توفيق أن ذوي الدخل المحدود استهلاكهم من الغذاء أكثر من ذوي الدخل المرتفع، وحصته من الغذاء تصل إلى 45% من دخلهم وهم الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار.


وقال إن الشكاوى حول ارتفاع الأسعار التي وردت إلى غرفة التجارة قليلة مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدا عدم وجود مؤشرات على انخفاض أسعار السلع حاليا.


وأشار إلى التنافس بين التجار يؤدي إلى تخفيضات بالسلع، مشددا على أن التجارة الالكترونية تنافس التجار المحليين بطريقة غير عادلة.


وأكد الحاج توفيق على أن المستهلك هو صاحب القرار بأن يشتري من أين يشاء.
وقال إن كورونا وأزمة أوكرانيا وروسيا علمتنا، وهناك ازمة غذاء والأردن يستورد 85% من احتياجاته من الأغذية.

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