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الأحد، 08-05-2022 10:50 ص

نقيب المطاعم يعلق على ارتفاع أسعار الدواجن وتوافرها

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
تواصل أسعار الدواجن ارتفاعها في الأسواق المحلية منذ بداية شهر رمضان المبارك ولغاية الآن.

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وأرجعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتصريحات صحفية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع توريد الدجاج إلى المطاعم، إضافة إلى الطلب الشديد من قبل المستهلكين لانخفاض أسعارها مقارنة مع اللحوم الحمراء، وعدم دوام بعض المسالخ بكامل طاقتها الإنتاجية.


بدوره أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد أن استهلاك المطاعم للدواجن كان طبيعياً وكالمعتاد خلال اخر اسبوع من شهر رمضان وفترة عيد الفطر .


وأضاف اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن المطاعم لاحظت حالة النقص بالدواجن عن الكميات الطبيعية من بداية شهر رمضان .


وألمح عواد الى ان ان نقص الدواجن في الأسواق قد يكون مقدمة لرفع أسعارها .
وأوضح أن زيادة الطلب على الدواجن الحية يعود إلى قرار الحكومة بوضع سقوف سعرية للدواجن الحية وعدم وضع سقوف سعرية للدواجن المجمدة والذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مدروس .


وحددت وزارة الصناعة والتجارة سعر كيلو النتافات 1.65 قرشا، بينما تم تحديد سعر المذبوح بـ 2 دينارين أما المجمد لم يحدد له سقوف سعرية ويباع بالاسواق بـ 2.75 قرشا للكيلو .


 




 

 


 

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