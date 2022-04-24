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الأحد، 24-04-2022 04:34 م

حركة نشطة بالأسواق بعد صرف رواتب الموظفين

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الوكيل الإخباري - شهدت الحركة في الأسواق نشاطاً ملحوظاً بالتزامن مع صرف الحكومة رواتب موظفي القطاع العام، قبيل عيد الفطر السعيد. اضافة اعلان


وشهدت البنوك والصرافات الآلية ازدحاما من المواطنين لصرف النقود من أجل شراء مستلزمات وحاجيات العيد.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات محال الحلويات والالبسة والاحذية ومحال بيع القهوة والمكسرات، ومحال الصاغة والمجوهرات. 

وكانت وزارة المالية قالت لـ " الوكيل الإخباري" في وقت سابق إن رواتب الموظفين سوف تصرف في موعدها المعتاد من 23 الى 26 . 

وأعلنت جمعية البنوك الأردنية والبنك المركزي عن تأجيل أقساط قروض شهر نيسان الحالي. 

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