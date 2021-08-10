نقيب أصحاب المطاعم يطالب بإعادة قراءة قائمة الاسعار وتصويبها

الوكيل الاخباري -

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طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد بإعادة قراءة قائمة اسعار المطاعم وتصويبها.وقال العواد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الارتفاع في أسعار المواد الاولية للمطاعم بشكل كبير ادى إلى انسحاب البعض من السوق وإغلاق منشآتهم لعدم قدرتهم على تحمل الأعباء، مشيراً إلى انسحاب مطاعم من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الأسعار ليتمكنوا من تحديد الأسعار بالطريقة التي تضمن الحد الأدنى من الأرباح وسد النفقات والذي أدى إلى رفع الاسعار لدى عدد محدود من المطاعم.