الصحة تغلق منشآت لم تلتزم بأوامر الدفاع خلال فترة عيد الأضحى

الوكيل الاخباري -

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أغلقت وزارة الصحة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 13 منشأة خلال جولاتها التفتيشية على المجمعات التجارية (المولات) وأماكن الترفيه وملاهي الأطفال والمطاعم والمقاهي.وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أنها أغلقت 11 منشأة في اقليم الوسط، ومنشأة بإقليم الجنوب وأخرى في اقليم الشمال ضمن حملة رقابية مشددة تنفذها وزارة الصحة على المنشآت في جميع محافظات المملكة للوصول لبيئة خالية من التدخين والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.وأشار البيان إلى أن المخالفات كانت تقديم خدمة الأرجيلة داخل الصالات المغلقة في مخالفة لقانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته.وقال البيان إن فرق تفتيش الوزارة نسبت بمخالفة 53 منشأة لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية التي حددتها التعليمات الصادرة بموجب القانون بما يتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة.بينما وجهت الفرق إنذارات لـ 85 منشأة لم تلتزم بإجراءات السلامة والتدابير الوقائية بما يتعلق بتقديم خدمات الأرجيلة والتدخين وأخرى لم تلتزم بإجراءات السلامة العامة داخل المنشآت وتحقيق التباعد الاجتماعي تزامناً مع الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتبعها وزارة الصحة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا خلال فترة عيد الأضحى المبارك.