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الثلاثاء، 03-08-2021 04:40 م

إغلاق مصنع حلويات في الرمثا

إغلاق


الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة لبلدية الرمثا الكبرى و بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومؤسسة الغذاء والدواء، مصنعا غير مرخص لإنتاج وبيع الحلويات يفتقر للاشتراطات الصحية.

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وقالت البلدية في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أغلقت المصنع بالشمع الأحمر واتلفت 250 كغم من مادة الحلويات، كما جرى تحويل القائمين على المصنع الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.


وأكدت البلدية أن حملاتها التفتيشية الدورية مستمرة ولن تتهاون مع أي تجاوز يمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى البلدية، داعية المواطنين لإبلاغها عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها بهذا الخصوص.


 




 

 


 

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