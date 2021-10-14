نقيب أصحاب صالات الأفراح : القطاع يعاني من القرارات الحكومية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - استهجن نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير، اصدار الحكومة البلاغ رقم (46)، قائلا إن البلاغ غير ضروري ويطلق عليه لزوم ما لا يلزم.



وقال إن المواطنين أصبحوا يهربون من الصالات إلى المزارع الخاصة لاقامة الحفلات التي لا تخضع لأية رقابة، مجددا التأكيد على أن القطاع يعاني من القرارات الحكومية بالاضافة لاستثنائه من أية تسهيلات أو تعويضات واصبح يئن تحت وطأة الديون.



وأضاف المناصير لـ " الوكيل الإخباري" أن نسبة الحجوزات لشهر أيلول المقبل في الصالات لا تتجاوز الـ 2% .

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