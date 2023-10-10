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الثلاثاء، 10-10-2023 10:48 ص

نقيب الأطباء: 70 طبيباً أردنياً مختصاً مستعدون للتطوّع في غزة

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الوكيل الإخباري - كشف نقيب الأطباء الأردنيين ونائب رئيس اتحاد الأطباء العرب، الدكتور زياد الزعبي، عن وجود أكثر من 70 طبيباً أردنياً مختصاً استعد للتطوّع لتقديم المساعدات الطبية في غزة.اضافة اعلان


وقال الزعبي لـ "الوكيل الإخباري" أنه من خلال اتحاد الأطباء العرب، يجري الآن تنسيق لمغادرة الأطباء الأردنيين على دفعات لمصر وترتيب دخول الفرق الطبية لقطاع غزة. 

وأوضح أن الأطباء المتطوعين تنوعت تخصصاتهم بين ( اختصاص جراحة عامة، اختصاص جراحة عظام ، اختصاص جراحة الأعصاب، اختصاص جراحة الصدر، اختصاص جراحة الأطفال ، اختصاص جراحة الأوعية الدموية، اختصاص جراحة التجميل والحروق ، اختصاص طب طبيعي وتأهيل، اختصاص التخدير والانعاش).

ونوه الزعبي إلى أن النقابة فتحت باب التبرعات النقدية والعينية، وستواصل تقديم المساعدات لسكان غزة. 

وكانت قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطع إمدادات العلاج والماء والكهرباء عن غزة، وفرضت على القطاع حصاراً كاملاً، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة.

 




 

 


 

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