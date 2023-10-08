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الأحد، 08-10-2023 03:04 م

اتصال هاتفي بين الملك والسيسي بشأن الاحداث في فلسطين

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الوكيل الإخباري - نقلت وسائل اعلام مصرية، أن الملك عبدالله الثاني اجرى اتصالا هاتفياً مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان نشرته صحيفة اليوم السابع، نقلا عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي :" إن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع".

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وبين فهمي أنه تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولاً لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. اليوم السابع

 




 

 


 

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